14 июня 2018, четверг

В кинотеатре Жовтень презентовали фильм о Сенцове и Кольченко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Презентация в большом зале кинотеатра Жовтень

Презентация в большом зале кинотеатра Жовтень

Вечером в среду, 13 июня, в киевском кинотеатре Жовтень прошла презентация фильма Этапом через пол Земли, автором которого стало издание Громадське.

Фильм расскажет о судьбе Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Показ фильма был бесплатным, но каждый мог пожертвовать деньги благотворительному фонду Родные политзаключенных Кремля.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове