В кинотеатре Жовтень презентовали фильм о Сенцове и Кольченко

Вечером в среду, 13 июня, в киевском кинотеатре Жовтень прошла презентация фильма Этапом через пол Земли, автором которого стало издание Громадське.

Фильм расскажет о судьбе Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Показ фильма был бесплатным, но каждый мог пожертвовать деньги благотворительному фонду Родные политзаключенных Кремля.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.