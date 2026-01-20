В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света в результате российских обстрелов

Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях в нескольких областях (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в Укрэнерго.

В компании отметили, что предварительно обнародованные графики в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Ситуация в энергосистеме может измениться.

В ночь на 20 января российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и шахедами. В городе прогремела серия мощных взрывов. Сообщалось о пожаре на территории складских помещений в Днепровском районе. Известно об одном пострадавшем в результате удара.

На левом берегу столицы зафиксированы перебои со светом и водоснабжением.

20 января из-за сложной энергетической ситуации после массированного удара РФ в Киеве изменили движение метро.

Как сообщал Институт изучения войны, Россия пытается разделить энергетическую сеть Украины на «энергетические острова», отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии.

Специалисты ISW обратили внимание на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ, вероятно, готовится нанести удары по подстанциям украинских атомных электростанций (АЭС).

14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января.