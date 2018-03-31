В Киевводоканале объяснили, почему в некоторых домах была вода во время ее "самого масштабного" отключения

Горожане почти не пользовались водой после 10 утра, что значительно снизило водоразбор

В пятницу, 30 марта, во время прогнозируемого "самого масштабного" выключения воды в Киеве, во многих домах водоснабжение не прекращалось: потребители практически не пользовались водой и это обеспечило необходимое давление в сети.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"Горожане почти не пользовались водой после 10 утра, что значительно снизило водоразбор. Именно это обеспечило давление в сети, достаточное для обеспечения водоснабжением почти всю ту часть города, которая подпадала под отключение. Более того, мы задействовали все резервные насосные станции и повысили подачу в сеть через насосные станции Виноградарь и Смородинка. Поэтому у многих киевлян вода в домах все же была", - рассказал директор предприятия Дмитрий Новицкий.

Он также добавил, что ремонтные работы на насосной станции происходят по графику, поэтому все дома уже 31 марта, будут с водой.

Напомним, на 30 марта прогнозировали самое масштабное отключение воды в истории Киева.