В Киевсовете предложили отменить переход на летнее время

В Киевсовете ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время.

В среду, 14 марта, комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты рекомендовала депутатам рассмотреть проект решения об отмене перехода на летнее время.

Соответствующий проект решения об обращении к правительству по пересмотру целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

По словам инициатора идеи, депутата Киевсовета Александра Пабата, негативные последствия от перехода на летнее время значительно превышают экономический эффект от смещения светового дня.

"Перевод часов отображается как на психологическом, так и на физическом состоянии человека, а это большие затраты, чем незначительная экономия электроэнергии. В мире более 60% стран не переводят часовые стрелки", - отметил он.

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Переход на летнее время. Плюсы и минусы перевода часов в инфографике

В сообщении отмечается, что перевод часов вызывает так называемый временной стресс. В такие переходные периоды увеличивается количество жалоб на плохое самочувствие, в том числе, на повышенную чувствительность и эмоциональность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний.

Напомним, что в 2018 году переход на летнее время состоится в ночь с 24-го на 25-е марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3:00 утра.