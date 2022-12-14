«Многое зависит от нас с вами». В Киевской ОВА рассказали о ситуации с энергетикой в области

14 декабря, 17:14
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Кулеба заявил, что ситуация в энергосистеме остается сложной (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Кулеба заявил, что ситуация в энергосистеме остается сложной (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киевской области энергетики работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения даже несмотря на утренние обстрелы, заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 14 декабря.

По его словам, восстановительные работы сетей продолжаются, они усложняются погодными условиями.

«В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Кулеба заявил, что необходимо продолжать тотальную экономию электричества во избежание дальнейших аварийных отключений.

Утром 14 декабря в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в Киеве прогремели несколько взрывов, были сбиты 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Взрывы в Киеве раздались около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и в незначительной степени повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/watch?v=HIVihhuOmzc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика Киевская область Война России против Украины

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