Киевская ОВА об атаке дронами-камикадзе: Последствия достаточно серьезные, три района области остались без света 19 декабря, 11:52 Последствия удара дронами-камикадзе в Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 19 декабря, последствия атаки дронами-камикадзе в Киевской области достаточно серьезные, три района остались без света, заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Последствия достаточно серьезные, у нас есть потерпевшие, три человека. У нас есть поврежденные частные дома, объекты критической инфраструктуры. Могу констатировать, что очень хорошо отработало наше ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, почти все, что летело, было отражено, но не на 100%.

«Последствия атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура», — сказал он.

В ночь на понедельник, 19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Две воздушные тревоги подряд продолжались в столице около четырех часов, с 2 ночи почти до 6 утра.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.