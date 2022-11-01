«Реальная угроза». В Киевской ОВА допустили, что света может не быть неделями 1 ноября, 21:01 31 октября оккупанты обстреляли Киевскую область (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что есть реальная угроза, что на срок до двух недель жители могут оказаться без света.

Прогнозируя самый оптимистичный и худший сценарии касательно блэкаута, Кулеба заявил, что это зависит от того, какие будут повреждения.

«Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить через две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять больше времени или, наоборот, меньше. К сожалению, у нас такой враг, что трудно предугадать условия поражения. То есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света», — сказал он в интервью hromadske.

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По его словам, уже идет подготовка к этому.



«Мы, как областная военная администрация, готовимся к любому развитию событий, в том числе и самому сложному. Люди должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы пищи и воды. Должны быть заряжены мобильные телефоны», — сказал он.



Кулеба заявил, что может произойти и полное отключение электроэнергии.

«Если будут продолжаться ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры и мы не сможем сохранить ее благодаря ПВО», — сказал он.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.