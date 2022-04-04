Жительница Киевской области «отжала» у ВС РФ ящик с боеприпасами для гранатометов — видео

4 апреля, 14:56
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Женщина спрятала свой трофей в кроличьей клетке (Фото:Коллаж НВ)

Женщина спрятала свой трофей в кроличьей клетке (Фото:Коллаж НВ)

В Киевской области местная жительница «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, чтобы передать его ВСУ.

Об этом у себя в Facebook рассказал украинский военный Денис Попов.

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«Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке», — рассказал он, опубликовав видео с трофеями, среди которых оказался цинковый ящик с осколочными боеприпасами ВОГ-25 для гранатометов.

Видео дня
https://www.facebook.com/denis.v.popov/posts/4748502111927486
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Украинцы Боеприпасы Война России против Украины

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