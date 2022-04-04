Жительница Киевской области «отжала» у ВС РФ ящик с боеприпасами для гранатометов — видео 4 апреля, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Женщина спрятала свой трофей в кроличьей клетке (Фото:Коллаж НВ)

В Киевской области местная жительница «отжала» у российских оккупантов ящик с боеприпасами, чтобы передать его ВСУ.

Об этом у себя в Facebook рассказал украинский военный Денис Попов.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



«Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке», — рассказал он, опубликовав видео с трофеями, среди которых оказался цинковый ящик с осколочными боеприпасами ВОГ-25 для гранатометов.

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