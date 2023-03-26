Возгорание сухостоя. В Киевской области за сутки зафиксировано более полусотни пожаров — ГСЧС 26 марта, 18:20 Возгорание сухостоя в Киевской области (Фото:ГСЧС)

За последние сутки в Киевской области зафиксировано 66 пожаров, из которых 47 — возгорание травяного настила на общей площади почти 80 Га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что наиболее масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района. В селах Процев и Жеребятин спасатели ликвидировали возгорание сухостоя на общей площади 33 Га, в Василькове Обуховского района — 5 Га, в селе Торчицкая степь Белоцерковского района и поселке Денисы Бориспольского района — по 3,5 Га. Все пожары были своевременно ликвидированы.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах.

«Категорически запрещается разводить костры вблизи сухой растительности и оставлять окурки или спички на травяной подстилке. Во время отдыха на природе необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу не только окружающей среде, но и, в первую очередь, вашей жизни!» — отмечают в ГСЧС.

Спасатели еще раз призывают не сжигать остатки сухой растительности и мусора на собственных дворах — это может привести к возгоранию торфяников и возникновению лесных пожаров.

