В Киевской области обнаружили случай сибирской язвы 20 октября, 01:35 На ферме введен карантин (Фото:dpss.gov.ua)

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы. Всего на ферме содержится 337 коз.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.



Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование. Уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы — введен карантин.

Видео дня

Поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

«На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Сибирская язва — острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

Читайте также: В африканском заповеднике сибирская язва убила более ста бегемотов