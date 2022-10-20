В Киевской области обнаружили случай сибирской язвы

20 октября, 01:35
Поделиться:
На ферме введен карантин (Фото:dpss.gov.ua)

На ферме введен карантин (Фото:dpss.gov.ua)

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы. Всего на ферме содержится 337 коз.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование. Уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы — введен карантин.

Видео дня

Читайте также:
Уроки сибирской язвы. Ученые назвали возможную причину следующей пандемии

Поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

«На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Сибирская язва — острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

Читайте также:
В африканском заповеднике сибирская язва убила более ста бегемотов
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ферма Киевская область Сибирская язва

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X