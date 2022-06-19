В Киевской области задержали предателя, который хотел пойти в ВСУ, чтобы впоследствии перейти к оккупантам 19 июня, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Чтобы избежать дополнительных проверок, мужчина даже надел патриотическую футболку (Фото:Госпогранслужба via Telegram)

В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.

Об этом сообщает ГПСУ.

В переписке с гражданами РФ и так называемой «ДНР» горе-украинец пишет о ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.

«Во избежание дополнительных проверок предатель даже надел украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет рассказывать сотрудникам СБУ», — говорится в сообщении.

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