В Киевской области задержали предателя, который хотел пойти в ВСУ, чтобы впоследствии перейти к оккупантам
Чтобы избежать дополнительных проверок, мужчина даже надел патриотическую футболку (Фото:Госпогранслужба via Telegram)
В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.
Об этом сообщает ГПСУ.
В переписке с гражданами РФ и так называемой «ДНР» горе-украинец пишет о ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.
«Во избежание дополнительных проверок предатель даже надел украинскую патриотическую футболку. Не помогло. Теперь свои взгляды дончанин будет рассказывать сотрудникам СБУ», — говорится в сообщении.
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