В Киевской области задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших бизнесмена
Патрульные и оперативники Киевской области задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного бизнесмена.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Еще в пятницу, 24 мая, в 19:20 по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов — проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили авто Land Rover.
«Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника», — говорится в сообщении.
В области и столице был введен в действие оперативный план Перехват, и уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль Volkswagen T5.
«Присутствующие в нем начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника — 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников», — сообщили в полиции.
При себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.
Подозреваемых — трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.
По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.
Местонахождение транспортного средства потерпевшего устанавливается.