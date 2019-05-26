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В Киевской области задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших бизнесмена

Сегодня, 10:09
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В Киевской области задержали вооруженных псевдополицейских, похитивших бизнесмена - фото

Нацполиция

Патрульные и оперативники Киевской области задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного бизнесмена.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Еще в пятницу, 24 мая, в 19:20 по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле Volkswagen T5, с применением спецсигналов — проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили авто Land Rover.

«Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника», — говорится в сообщении.

В области и столице был введен в действие оперативный план Перехват, и уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль Volkswagen T5.

«Присутствующие в нем начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника — 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников», — сообщили в полиции.

При себе задержанные мужчины имели оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду.

Подозреваемых — трех жителей Днепропетровской области и жителя АР Крым задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

Местонахождение транспортного средства потерпевшего устанавливается.

Теги:   Похищение Полицейские Киевская область

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