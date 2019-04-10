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В Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский

Вчера, 23:49
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В Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский - фото

Вячеслав Аброськин / Facebook

Со слов Вячеслава Аброськина, криминальный авторитет купил себе паспорт гражданина Украины

В среду, 10 апреля, департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал на Киевщине российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский.

Как сообщил в Facebook первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин, по данным Интерпола, задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Со слов Аброськина, Батыр Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан, а затем длительное время был доверенным лицом Вячеслава Иванькова по кличке Япончик.

Ботыр Рахимов в течение 2001-2010 годов проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов. 

"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. Купил себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - отметил Аброськин. 

Теги:   Киевская область Криминальный авторитет Вячеслав Аброськин Полиция

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