В Киевской области задержали российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский Вчера, 23:49 1784 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин / Facebook Со слов Вячеслава Аброськина, криминальный авторитет купил себе паспорт гражданина Украины Вячеслав Аброськин / Facebook

В среду, 10 апреля, департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал на Киевщине российского "вора в законе" по прозвищу Батыр Бухарский.

Как сообщил в Facebook первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин, по данным Интерпола, задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Со слов Аброськина, Батыр Бухарский был коронован в Москве Асланом Усояном, известным под прозвищем дед Хасан, а затем длительное время был доверенным лицом Вячеслава Иванькова по кличке Япончик.

Ботыр Рахимов в течение 2001-2010 годов проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

"Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. Купил себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины. Теперь с его "гражданством" и лицами, которые "сделали" его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся", - отметил Аброськин.

