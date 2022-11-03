Брат служит в армии РФ. В Киевской области сторонник оккупантов «погорел» на переписке в своем смартфоне

3 ноября, 14:38
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Среди контактов задержанного оказалось много российских оккупантов (Фото:ГПСУ)

Среди контактов задержанного оказалось много российских оккупантов (Фото:ГПСУ)

Во время проверочных мероприятий в Киевской области украинские пограничники задержали вероятного коллаборанта, контактировавшего с российскими захватчиками.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в Госпогранслужбе.

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Разоблачить сторонник оккупантов, который является уроженцем Донецкой области, удалось благодаря переписке, обнаруженной в его смартфоне.

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«В мобильном телефоне мужчины пограничники обнаружили компрометирующую переписку пророссийского толка, номера телефонов российских операторов и общения с этими гражданами», — рассказали в ГПСУ.

Инфографика: ГПСУ
Инфографика: ГПСУ

Как выяснилось, брат задержанного служит в российской армии и на данное время находится на территории временно оккупированной РФ Херсонской области.

Кроме того, среди его знакомых оказалось много боевиков из прокремлевских террористических организаций «Л/ДНР»

Подозреваемого передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Госпогранслужба Украины Киевская область Коллаборант Война России против Украины

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