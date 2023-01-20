В СБУ заявили о задержании в Киевской области «последовательницы» коллаборанта Стремоусова 20 января, 12:55 Задержанной россиянке грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киевской области «последовательницы» покойного прокремлевского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Как сообщается, женщина пыталась организовать разветвленную сеть распространения российской пропаганды.

Злоумышленницей оказалась гражданка России, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе.

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Фото: https://t.me/operativnoZSU

«Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта. После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек», — рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанной оперативники обнаружили запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала свою пропагандистскую группу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Россиянке уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.