Сдавал оккупантам ветеранов АТО. В Киевской области задержали местного жителя, который перешел на сторону РФ 13 мая, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Мужчина показывал оккупантам места жительства правоохранителей, ветеранов АТО, охотников (Фото:Национальная полиция)

В поселке Бабинцы Киевской области правоохранители задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в госизмене.



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Как сообщает пресс-служба областной полиции, злоумышленник показывал российским оккупантам место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников.

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Также мужчину подозревают в совершении краж вместе с военными РФ.

Также известно, что злоумышленник угнал и сжег автомобиль односельчанина и пытался завладеть еще одним транспортным средством, угрожая расправой со стороны оккупантов.

В ходе обысков у мужчины нашли и изъяли вещественные доказательства.

Мужчину задержали в порядке п. 6 ч. 1 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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