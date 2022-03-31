Передвигался на велосипеде: в Киевской области задержали российского диверсанта — ГПСУ
Во время обыска у задержанного изъяли оружие, боеприпасы и средства связи (Фото:ГПСУ)
В одном из населенных пунктов Киевской области, где продолжаются боевые действия против оккупантов, задержали российского диверсанта.
Об этом в четверг, 31 марта сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Война России против Украины — главные события 31 марта
Злоумышленник передвигался на велосипеде, выдавая себя за «местного жителя».
Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены рация, сканирующая радиочастоты, и флэш-носители с собранной им информацией, а в мобильном телефоне — контакты с РФ и переписку с вероятными кураторами.
Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты оружие, боеприпасы и средства связи.
На данное время диверсант уже передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.