Передвигался на велосипеде: в Киевской области задержали российского диверсанта — ГПСУ 31 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Во время обыска у задержанного изъяли оружие, боеприпасы и средства связи (Фото:ГПСУ)

В одном из населенных пунктов Киевской области, где продолжаются боевые действия против оккупантов, задержали российского диверсанта.

Об этом в четверг, 31 марта сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Злоумышленник передвигался на велосипеде, выдавая себя за «местного жителя».

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Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены рация, сканирующая радиочастоты, и флэш-носители с собранной им информацией, а в мобильном телефоне — контакты с РФ и переписку с вероятными кураторами.

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Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты оружие, боеприпасы и средства связи.

На данное время диверсант уже передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

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