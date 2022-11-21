Прятался в Киевской области. СБУ задержала помощника «главы МВД ЛНР»

21 ноября, 14:14
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Злоумышленник собирал разведывательные данные для российских спецслужб (Фото:СБУ)

Злоумышленник собирал разведывательные данные для российских спецслужб (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали помощника фейкового «министра внутренних дел» прокремлевской террористической организации «ЛНР».

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Как сообщается, в 2014 году он принимал активное участие в захвате госучреждений в Луганской области, в частности, здания СБУ, а также принимал участие в боевых действиях против ВСУ.

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После этого пособник оккупантов скрывался от правосудия на временно подконтрольных РФ украинских территориях.

Спустя некоторое время он решил «залечь на дно» в Киевской области, где собирал разведданные для российских войск, однако в результате спецоперации был разоблачен и задержан.

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«Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб. Именно при их протекции его назначили „помощником главы МВД лнр“ и командиром штурмового подразделения „специального отряда быстрого реагирования“ (более известного как филиал российского СОБРа)», — рассказали украинские правоохранители.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ЛНР Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Коллаборант Война России против Украины

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