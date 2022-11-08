СБУ задержала фермера-коллаборанта, который снабжал оккупантов и грабил односельчан

8 ноября, 12:25
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Коллаборанту грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Коллаборанту грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Киевской области задержали местного фермера, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Имея фермерское хозяйство в Полесской территориальной громаде Вышгородского района, злоумышленник снабжал российские войска оптовыми партиями продовольственных товаров.

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При этом для их транспортировки он «конфисковал» у местного жителя грузовик, угрожая в случае отказа отдавать технику сдать его оккупантам.

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Роме того, прикрываясь связями с захватчиками, коллаборант грабил своих односельчан, забирая у них аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование для нужд ВС РФ.

Согласно ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Коллаборант Война России против Украины

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