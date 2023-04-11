В Киевской области за период оккупации погибли 38 детей — Небитов 11 апреля, 23:05 Жертвами российских оккупантов в Украине стали сотни детей (Фото:Operational Command South/Facebook)

В Киевской области погибли 38 детей за период российской оккупации региона.

Об этом сообщил во время брифинга начальник Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

«К сожалению, подтверждено 38 фактов гибели детей. Из них 10 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков в возрасте от 1,7 года до 17 лет», — отметил он.

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Также, по его данным, во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

Он добавил, что пропавшими без вести считаются четверо детей, трое из которых из одной семьи.

Ранее ООН подтвердила гибель 8500 мирных граждан с начала российского вторжения в Украину по апрель этого года.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения.