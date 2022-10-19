В Киевской области вытащили из водоема боевую часть вражеской ракеты — фото

19 октября, 17:45
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Часть вражеской ракеты вытащили из водоема (Фото:t.me/dsns_telegram)

Часть вражеской ракеты вытащили из водоема (Фото:t.me/dsns_telegram)

В среду, 19 октября, в Киевской области пиротехники ГСЧС изъяли боевую часть вражеской ракеты из водоема.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что 17 октября от жителей Обуховского района получили обращение об обследовании местной акватории.

t.me/dsns_telegram
Фото: t.me/dsns_telegram
t.me/dsns_telegram
Фото: t.me/dsns_telegram

Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС провела проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=TSAdkMp0Vqc&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Ракета Война России против Украины

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