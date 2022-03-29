В Киевской области в результате вражеского обстрела погибли пять мирных жителей, начато расследование — Офис генпрокурора 29 марта, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Бучу (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

В воскресенье, 27 марта, и в понедельник, 28 марта, вооруженные силы РФ обстреляли село Святопетровское Бучанского района, в результате четыре мирных жителя погибли, разрушены и повреждены жилые дома.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Также в результате ракетных обстрелов села Софиевская Борщаговка смертельные осколочные ранения получил местный житель, повреждены дома.

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В прокуратуре добавили, что в Бориспольском районе в результате ракетных обстрелов одного из сел также разрушены частные жилые дома.

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Окружные прокуратуры области осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

