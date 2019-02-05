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В Киевской области в результате пожара в магазине на первом этаже дома сгорели 12 квартир

Сегодня, 12:30
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Скриншот с видео ТСН

Огонь за считанные минуты перекинулся с первого этажа на второй

В селе Чубинском Киевской области в результате пожара, который вспыхнул в супермаркете на первом этаже жилого дома, пострадали 12 квартир.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел из-за возгорания утеплителя магазина.

После этого пламя за считанные минуты перекинулось на второй этаж здания, охватив его практически полностью.

"Мы услышали какой-то хлопок, и сразу жена говорит: что-то стряслось. Мы в окно посмотрели - здесь от Форы пламя и все начало гореть", - рассказал один из очевидцев.

В итоге ночевать жителям дома, которые в панике выбежали на улицу, спасаясь от пожара, пришлось у знакомых или отеле.

Согласно предварительной информации, возмещать нанесенный ущерб придется владельцам магазина. 

Теги:   Киевская область

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