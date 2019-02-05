В Киевской области в результате пожара в магазине на первом этаже дома сгорели 12 квартир
В селе Чубинском
Киевской области в результате пожара, который вспыхнул в супермаркете на первом
этаже жилого дома, пострадали 12 квартир.
Как сообщает ТСН,
инцидент произошел из-за возгорания утеплителя магазина.
После этого пламя
за считанные минуты перекинулось на второй этаж здания, охватив его практически
полностью.
"Мы услышали
какой-то хлопок, и сразу жена говорит: что-то стряслось. Мы в окно посмотрели -
здесь от Форы пламя и все начало гореть", - рассказал один из очевидцев.
В итоге ночевать жителям
дома, которые в панике выбежали на улицу, спасаясь от пожара, пришлось у
знакомых или отеле.
Согласно
предварительной информации, возмещать нанесенный ущерб придется владельцам
магазина.