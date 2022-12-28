В Киевской области установят акустические датчики, которые будут обнаруживать вражеские дроны и ракеты 28 декабря, 19:51 Россия атакует объекты энергоинфраструктуры Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В Киевской области установят специальные акустические датчики, чтобы обнаруживать дроны или ракеты, которыми Россия атакует Украину.

Об этом в интервью изданию Моя Київщина сказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, от людей поступает много информации, когда на низких высотах двигаются дроны или ракеты, которые сложно обнаружить радиолокационно. Эти сообщения важны для анализа военными и последующих действий сил ПВО.

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«Было принято решение по возможности для защиты объектов критической инфраструктуры оборудовать соответствующими [акустическими] датчиками, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать для реагирования подразделениями ПВО. Это сможет защитить не только критическую инфраструктуру, не только постоянно обстреливаемые врагами подстанции, но и другие объекты, на которые будут нацелены удары», — рассказал Небитов.

Такие датчики дополнительного сбора информации позволят силам противовоздушной обороны получать информацию не только с радаров, линии 102, но и с тех мест, где нет людей. Если информацию передадут раньше — воздушные силы смогут сбить дрон или ракету, говорит Небитов.



Оснащение специальными видеокамерами и акустическими датчиками будет проводиться в рамках развития программы Безпечна Київщина, на которую в целом выделили около 77 миллионов гривен, включая серверное оборудование, видеокамеры и соответствующие датчики.

По словам начальника полиции Киевской области, в ходе исследования событий в Чернобыльской зоне правоохранители пришли к выводу, что именно эта программа позволила военным и силам самообороны анализировать движение техники РФ и другую информацию.

Инфографика: НВ

В Украине можно скачать приложение єППО, с помощью которого украинцы могут помогать силам противовоздушной обороны. Когда вы видите воздушную цель (ракету или дрон-камикадзе), в приложении нужно выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения этой цели и нажать большую красную кнопку. Специалисты ПВО увидят отметку на карте и дополнят радиолокационную информацию. єППО доступно для Android и iOS.

