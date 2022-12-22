Ситуация со светом в Киевской области улучшается: энергетики работают, чтобы выйти на графики 22 декабря, 14:46 Ситуация со светом в Киевской области улучшается (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области ситуация с электроснабжением в громадах, где света не было 48 часов, постепенно улучшается.

Как сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, в Бучанском, Вышгородском, части Обуховского и Фастовского районов регионы постепенно возобновляется электроснабжение, принимаются дополнительные меры по переходу на отключение по графику.

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Кулеба отметил, что провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Комиссия предоставила поручение Укрэнерго и ДТЭК как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение. Укрэнерго и ДТЭК должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и введении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины», — написал он.

Районным военным администрациям и органам местного самоуправления поручили обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

После того, как 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область, без света осталось 80% региона.

Самая сложная ситуация сложилась в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.

21 декабря СЕО энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас самая сложная в Украине.

По данным КМВА, главной проблемой в столице является не генерация, а доставка питания потребителям.



