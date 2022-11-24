В Киевской области готовят фортификационные сооружения 24 ноября, 17:20 Огневые сооружения в Киевской области (Фото:Міністерство оборони України / Telegram)

В Киеве и Киевской области продолжают фортификационное оборудование рубежей обороны. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram-канале в четверг, 24 ноября.

В Минобороны рассказали, что укрепления наращивают на основных направления вероятного выдвижения врага.



«Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуют места для укрытия и проживания личного состава и устанавливают долгосрочные огневые сооружения для оборонного боя», — сообщили в ведомстве.

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Огневые сооружения весят около 30 тонн каждое. Они сделаны из нескольких элементов из армированного бетона и позволяют эффективно обстреливать противника и обезопасить личный состав.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал возможность повторного наступления российских оккупантов на столицу Украины и заявил, что РФ не отказалась от своих планов в отношении столицы, поэтому нужно готовиться.



3 ноября Генштаб сообщал, что украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможной новой попытке наступления российских оккупантов на Киев.