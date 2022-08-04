Проанализировали действия противника. В Киевской области ВСУ создали комплексную систему огневого поражения врага 4 августа, 10:03 В Киевской области создана комплексная система огневого поражения врага (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

В Киевской области, анализируя возможные вражеские действия, ВСУ создали комплексную систему огневого поражения.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook.

Наев посетил одни из ключевых позиций военных в Северной операционной зоне Киевской области и убедился в качественной подготовке к обороне.

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"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия", - сказал он.

По его словам, оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил.

"Анализируя вероятные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - сказал он.

По словам командующего Объединенными силами, командир соединения ВСУ, обеспечивающий оборону на этом участке местности, находится в постоянном взаимодействии с подразделениями Государственной пограничной службы Украины, Нацгвардии, Нацполиции и СБУ.

«Все вместе они выполняют плановые мероприятия по предотвращению действий враждебных сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведывательным группам, так и отражения возможного наступления противника», — говорится в сообщении.

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