В Киевской области сбили минимум 10 российских ракет: в полиции показали фото 31 октября, 14:10 Минимум 10 российских ракет сбили в Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Утром в понедельник, 31 октября, в Киевской области силы ПВО сбили минимум 10 российских ракет.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

По его словам, полицейские находят обломки вражеских ракет в разных районах Киевской области.

Небытов показал фото обломков ракет и поврежденных домов.

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет по зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях — всего 18 объектов в 10 регионах.

В результате удара по Киевской области пострадали два человека, повреждены два частных здания, а также объекты критической инфраструктуры. Один из раненых в тяжелом состоянии и находится в больнице.