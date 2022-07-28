Удары оккупантов по Киевской области: количество пострадавших возросло до 15 28 июля, 14:19 15 человек пострадали в результате ракетного удара по Киевской области (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В результате вражеских ракетных обстрелов Киевской области утром в четверг, 28 июля, пострадали уже 15 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

«15 пострадавших в результате ракетных обстрелов в Киевской области. В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий», — написал он.

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Остатки еще одной ракеты оккупантов полицейские обнаружили в лесополосе также в Вышгородском районе. Здесь пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате ракетного удара.

Утром в четверг, 28 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по северным областям Украины — Киевской и Черниговской. Часть из них попала в пригород Киева, в том числе в объект инфраструктуры в Вышгородском районе.

Удары были нанесены по воинской части в Лютеже и по позициям ВСУ в Гончаровском, есть потери.



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