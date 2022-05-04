Атака оккупантов на Украину: в Киевской области ПВО сбила ракету 4 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською ПВО сбила российскую ракету в Фастовском районе (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вечером 3 мая в Фастовском районе Киевской области система ПВО сбила российскую ракету.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

«Информация о повреждениях объектов инфраструктуры и человеческих жертв не поступала», — отметил он.

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Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областях.

В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет.

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