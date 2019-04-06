В Киевской области произошло ДТП: погибли две девушки
На окраине села Песчаная Белоцерковского района автомобилист сбил 18-летнюю местную жительницу и 16-летнюю девушку из Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель Мазды, совершил на них наезд", - говорится в сообщении.
В результате наезда от полученных травм обе девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
Расследование установило, что 16-летний житель села Храпачи взял без разрешения ключи от автомобиля родителей и уехал в ночное время. Вероятно, именно он совершил наезд.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.