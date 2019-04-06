В Киевской области произошло ДТП: погибли две девушки Вчера, 11:09 1301 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате ДТП погибли две девушки Нацполиция

На окраине села Песчаная Белоцерковского района автомобилист сбил 18-летнюю местную жительницу и 16-летнюю девушку из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель Мазды, совершил на них наезд", - говорится в сообщении.



В результате наезда от полученных травм обе девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.



Расследование установило, что 16-летний житель села Храпачи взял без разрешения ключи от автомобиля родителей и уехал в ночное время. Вероятно, именно он совершил наезд.



Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

