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В Киевской области произошло ДТП: погибли две девушки

Вчера, 11:09
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В Киевской области произошло ДТП: погибли две девушки - фото

Нацполиция

В результате ДТП погибли две девушки

На окраине села Песчаная Белоцерковского района автомобилист сбил 18-летнюю местную жительницу и 16-летнюю девушку из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель Мазды, совершил на них наезд", - говорится в сообщении.

В результате наезда от полученных травм обе девушки погибли на месте. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

Расследование установило, что 16-летний житель села Храпачи взял без разрешения ключи от автомобиля родителей и уехал в ночное время. Вероятно, именно он совершил наезд.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги:   Киевская область ДТП

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