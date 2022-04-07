В Киевской области продолжается разминирование и восстановление, ситуация остается напряженной — глава ОВА

7 апреля, 15:16
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В Киевской области идет восстановление гражданской инфраструктуры (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Киевской области идет восстановление гражданской инфраструктуры (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В Киевской области идет восстановление гражданской инфраструктуры, которая была разрушена российскими оккупантами.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме. Ситуация стабильна и контролируется.

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В Бучанском и Броварском районах продолжаются работы по разминированию и зачистке. Также аварийные бригады работают над восстановлением водо-, газо- и электроснабжения.

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В Вышгородском районе ситуация напряженная, но контролируемая. Продолжаются работы по укреплению обороноспособности района.

Продолжается завоз на территорию продовольствия и лекарств.

https://www.youtube.com/embed/L0oqzy_LsD4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Разминирование Война России против Украины

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