Над Киевом сбили Bayraktar TB2, который потерял управление — Воздушные силы 4 мая, 23:02 NV

Командование Воздушных сил в четверг, 4 мая, сообщило, что над Киевом был сбит дрон Bayraktar TB2, потерявший управление.

В сообщении Командования сказано, что БПЛА потерял управление во время планового полета в Киевской области — предварительно, из-за технической неисправности.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп… Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», — заявили в Воздушных силах.

Видео дня

Ранее OSINT-аналитики предполагали, что дрон, уничтожение которого над Киевом попало на видео, — российский Корсар или турецкий Bayraktar TB2.

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