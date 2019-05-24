Под Киевом после ДТП неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры — СМИ
В пятницу, 24 мая, на трассе в Киевской области неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры,
передает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, в связи с этим полиция уже объявила оперативный план Сирена.
По предварительным данным, на дороге вблизи одного из сел в Бориспольском районе серая
Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло
столкновение.
После этого женщину,
находившуюся за рулем второй машины, увезли в неизвестном направлении.
При этом ее автомобиль так и остался посреди дороги.
Согласно
неподтвержденным пока данным, похищенная женщина ранее была советником главы
ГПУ Юрия Луценко, а сейчас работает в прокуратуре.