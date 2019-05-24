Под Киевом после ДТП неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры — СМИ Сегодня, 13:45 1373 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Полиция объявила оперативный план Сирена Нацполиция

В пятницу, 24 мая, на трассе в Киевской области неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры, передает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в связи с этим полиция уже объявила оперативный план Сирена.

По предварительным данным, на дороге вблизи одного из сел в Бориспольском районе серая Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение.

После этого женщину, находившуюся за рулем второй машины, увезли в неизвестном направлении.

При этом ее автомобиль так и остался посреди дороги.

Согласно неподтвержденным пока данным, похищенная женщина ранее была советником главы ГПУ Юрия Луценко, а сейчас работает в прокуратуре.