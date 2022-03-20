В Киевской области полиция задержала российского пулеметчика

20 марта, 19:14
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Российского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой (Фото:Полиция Киевской области)

Российского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области полицейский совместно с ГУР Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика.

Об этом в Facebook сообщила полиция в Киевской области.

"Этого 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевской области совместно с ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

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Отмечено, что вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где ныне продолжается противостояние оккупантам.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/332947712202885
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Полиция Киевская область Война России против Украины

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