В Киевской области полиция задержала российского пулеметчика 20 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Российского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области полицейский совместно с ГУР Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика.

Об этом в Facebook сообщила полиция в Киевской области.

"Этого 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевской области совместно с ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

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Отмечено, что вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где ныне продолжается противостояние оккупантам.

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