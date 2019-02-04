В Киевской области полицейские угнали автомобиль, принадлежащий литовскому предприятию
В Бориспольском
районе Киевской области двое сотрудников полиции угнали автомобиль,
принадлежащий одному из литовских предприятий.
Как рассказали в
Генеральной прокуратуре, в правоохранительные органы поступило заявление о том,
что в селе Малая Александровка вблизи садоводческого общества уже несколько
дней находится автомобиль Ford Fusion на еврономерах.
Прибыв на вызов и
увидев, что в салоне машины находится ключ зажигания, полицейские договорились угнать
ее.
После этого они
составили документы, согласно которым вызов якобы не подтвердился, а сами
завладели автомобилем, продав его позже третьим лицам.
По данному факту
начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины (от 5 до 8 лет тюрьмы).