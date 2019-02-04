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В Киевской области полицейские угнали автомобиль, принадлежащий литовскому предприятию

Сегодня, 13:24
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В Бориспольском районе Киевской области двое сотрудников полиции угнали автомобиль, принадлежащий одному из литовских предприятий.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в селе Малая Александровка вблизи садоводческого общества уже несколько дней находится автомобиль Ford Fusion на еврономерах.

Прибыв на вызов и увидев, что в салоне машины находится ключ зажигания, полицейские договорились угнать ее.

После этого они составили документы, согласно которым вызов якобы не подтвердился, а сами завладели автомобилем, продав его позже третьим лицам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины (от 5 до 8 лет тюрьмы).

Теги:   Полиция Киевская область Автоугон

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