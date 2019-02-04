В Киевской области полицейские угнали автомобиль, принадлежащий литовскому предприятию Сегодня, 13:24 671 Цей матеріал також доступний українською

В Бориспольском районе Киевской области двое сотрудников полиции угнали автомобиль, принадлежащий одному из литовских предприятий.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в селе Малая Александровка вблизи садоводческого общества уже несколько дней находится автомобиль Ford Fusion на еврономерах.

Прибыв на вызов и увидев, что в салоне машины находится ключ зажигания, полицейские договорились угнать ее.

После этого они составили документы, согласно которым вызов якобы не подтвердился, а сами завладели автомобилем, продав его позже третьим лицам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 УК Украины (от 5 до 8 лет тюрьмы).