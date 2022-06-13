«Осознанное решение российских военных». В Киевской области погибли более 1500 мирных жителей за время оккупации — глава Нацполиции 13 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Каждую неделю полиция находит по 2−3 тела мирных украинцев (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

За время российской оккупации в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Более 1500 гражданских лиц погибли на территории Киевской области. Эта цифра говорит о том, что жертвы среди мирного населения были в результате осознанного решения российских военных. Они знали, что делают, знали последствия, и все равно это делали», — сказал Клименко в Интерфакс Украина.

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Он добавил, что в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке снайперы расстреливали украинцев из танков, из бронетранспортеров, несмотря на белые повязки, которые русские военные заставляли их носить. По его данным, каждую неделю полиция находит по 2−3 тела мирных украинцев.

«В общей сложности примерно 75% погибших — это мужчины, около 2% - дети, остальные — женщины. Это гражданское население, люди не имели никакого отношения к военным или правоохранительным структурам», — добавил Клименко.

После побега российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

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