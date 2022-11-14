Подготовка к «экстренным условиям». В Киевской области проверяют более 700 пунктов обогрева

14 ноября, 16:45
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В Киевской области подготовили более 700 пунктов обогрева (Фото:Скриншот с видео/Алексей Кулеба/Telegram)

В Киевской области подготовили более 700 пунктов обогрева (Фото:Скриншот с видео/Алексей Кулеба/Telegram)

В Киевские области уже подготовили 754 объекта обогрева на случай исчезновения электроснабжения. У них будут запасы воды и пищи, теплой одежды и одеял.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

 "Там есть запасы воды и пищи, теплой одежды и одеял. Тепло будут обеспечивать печки, обогреватели и тепловые пушки. Пункты обогрева также оборудованы приборами резервного питания», – написал он.

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В частности, Кулеба рассказал о большой локации в городе Бровары, где смогут разместить более 3000 человек.

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Также он подчеркнул, что Украина имеет дело со страной-террористом, поэтому граждане должны быть готовы и к экстренным условиям.

«Мы должны заботиться и о тотальной экономии электроэнергии, чтобы таким образом держать свой гражданский фронт», — добавил Алексей Кулеба.

По состоянию на пятницу, 4 ноября, в Киеве определили места для более чем 500 пунктов обогрева.

Они будут иметь автономные источники питания, а также оборудованы специальными котельными. Всего в столице планируется установить более 1000 таких пунктов.

https://www.youtube.com/embed/bpJ1zUnIOBI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Электроэнергия Киевская область Пункты обогрева Война России против Украины Алексей Кулеба

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