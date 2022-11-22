В Киевской области около 60 населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды — ОГА 22 ноября, 12:40 Специалисты уже вернули свет в 39 населенных пунктов, которые были полностью обесточены (Фото:www.facebook.com/koda.gov.ua)

Из-за непогоды в Киевской области по состоянию на 09:00 вторника, 22 ноября полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 частично.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в Facebook.

В Киевской области из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21-22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии.

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В ведомстве заявили, что бригады ДТЭК Киевские региональные электросети продолжают ликвидацию последствий непогоды.

«Специалисты уже вернули свет в 39 населенных пунктов, полностью обесточенных, и 66 — частично», — говорится в сообщении.

Также на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 — частично. Из-за порывов ветра полностью обесточены 60 линий электропередачи 6-10 кВ и 26 - частично, 1400 трансформаторных подстанций.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 75 бригад.

Кроме аварийных, в области по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются стабилизационные отключения света согласно графику на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.