Более 1000 гражданских погибли от рук оккупантов в Киевской области — полиция 19 апреля, 13:25 Цей матеріал також доступний українською В Киевской области продолжают находить тела погибших от рук российских оккупантов (Фото:REUTERS/Volodymyr Петров)

В Киевской области от рук российских оккупантов погибли более 1000 мирных жителей.

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Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

По его словам, только в Буче уже обнаружено более 420 тел.

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Тела продолжают находить, поскольку люди возвращаются домой и находят погибших у себя в домах, в подвалах или в колодцах.

Только за сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



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