Российские войска ежедневно обстреливают жителей Киевской области — полиция

24 марта, 17:07
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В полиции заявили, что российские войска ежедневно обстреливают жителей Киевской области (Фото:REUTERS/via Reuters TV)

В полиции заявили, что российские войска ежедневно обстреливают жителей Киевской области (Фото:REUTERS/via Reuters TV)

Замначальника полиции Киевской области Максим Очеретяный заявил, что в области обстрелы мирного населения российскими военными фиксируются ежедневно.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Лишь за минувшие сутки полиция Киевщины получила более 100 сообщений об обстрелах от мирных жителей», — сказал он.

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По его словам, за время военных действий в полицию области от граждан поступило более 3 тысяч обращений.

«Порядок на территории Киевской области есть, ситуация стабильная, контролируемая. К сожалению, тяжелая, но контролируемая», — сказал Очеретяный.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Полиция Киевская область Война России против Украины

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