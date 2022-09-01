«Завязали руки, надели на голову чехол и казнили». В Киевской области нашли тело еще одного замученного россиянами 1 сентября, 17:02 В Киевской области нашли тело еще одного замученного россиянами (Фото:Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов/Telegram)

В четверг, 1 сентября, в Киевской области обнаружили тело замученного оккупантами мужчины. Он был убит на бывших позициях армии РФ в Здвижовке Бучанского района.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов Telegram.

"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили", - написал он.

По словам Небитова, примерный возраст погибшего 40-50 лет. На шее и туловище обнаружены повреждения. Убитый был одет в высокие сапоги, имел при себе часы марки Seiko.

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«Если вы узнали вещи и имеете информацию о погибшем прошу сообщать в полицию», — добавил начальник Нацполиции Киевской области.

В общей сложности в Здвижовке полиция Киевской области уже обнаружила и осмотрела более 16 убитых оккупантами мирных жителей.

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