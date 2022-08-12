В Киевской области обнаружили тело еще одного мирного жителя, которого убили россияне 12 августа, 21:43 Погибший мирный житель в Киевской области (Фото:Бучанська міська рада / Facebook)

В Киевской области пеший патруль третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины обнаружил в лесу у дороги из Блиставицы в Здвижовку тело мужчины. Его убили российские оккупанты.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения, расстрелянному россиянами во время оккупации. В горсовете говорят, что дочь погибшего оккупанты похитили и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля.

Видео дня

В Буче во вторник, 9 августа, похоронили 15 гражданских, тела которых не смогли опознать, — 14 мужчин и одну женщину.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

По состоянию на 5 августа в Киевской области обнаружили 1349 тел мирных граждан, убитых российскими военными.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.