В Киевской области нашли целый арсенал со снарядами, брошенными ВС РФ при отступлении
В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами (Фото:Нацгвардия)
Украинские военные обнаружили в Киевской области целый арсенал, оборудованный российскими оккупантами.
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Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Национальной гвардии.
Во время зачистки села Королевцы бойцы НГУ наткнулись в одном из гаражных помещений на склад с боеприпасами, которые были брошены ВС РФ при отступлении.
В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм.
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