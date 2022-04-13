В Киевской области нашли целый арсенал со снарядами, брошенными ВС РФ при отступлении

13 апреля, 11:27
Цей матеріал також доступний українською
В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами (Фото:Нацгвардия)

В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами (Фото:Нацгвардия)

Поддержи НВ

Украинские военные обнаружили в Киевской области целый арсенал, оборудованный российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Национальной гвардии.

Во время зачистки села Королевцы бойцы НГУ наткнулись в одном из гаражных помещений на склад с боеприпасами, которые были брошены ВС РФ при отступлении.

Видео дня

В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм.

Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/352950586869699
https://www.youtube.com/watch?v=4QuJdXlTBzc&t=65s
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Вооружение Киевская область Боеприпасы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X