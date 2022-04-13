В Киевской области нашли целый арсенал со снарядами, брошенными ВС РФ при отступлении 13 апреля, 11:27 Цей матеріал також доступний українською В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами (Фото:Нацгвардия)

Украинские военные обнаружили в Киевской области целый арсенал, оборудованный российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Национальной гвардии.

Во время зачистки села Королевцы бойцы НГУ наткнулись в одном из гаражных помещений на склад с боеприпасами, которые были брошены ВС РФ при отступлении.

Видео дня

В тайнике оказалось около 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.