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В Киевской области обнаружили арсенал авиационного вооружения

Сегодня, 17:31
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В Киевской области обнаружили арсенал авиационного вооружения - фото

СБУ

Авиационное вооружение планировали доставить в Африку

На территории Киевской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили незаконный арсенал военного авиационного вооружения.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района хранили шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях МиГ-21 и МиГ-27 и боевых ударных вертолетах Ми-24.

По данным контрразведки, военные средства поражения планировали незаконно вывезти в страны Африки, где продолжаются военные конфликты.

"По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашего государства", - отметили в СБУ.

Теги:   Киевская область СБУ

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