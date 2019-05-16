В Киевской области обнаружили арсенал авиационного вооружения Сегодня, 17:31 646 Цей матеріал також доступний українською СБУ Авиационное вооружение планировали доставить в Африку СБУ

На территории Киевской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили незаконный арсенал военного авиационного вооружения.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района хранили шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенными для использования на истребителях МиГ-21 и МиГ-27 и боевых ударных вертолетах Ми-24.

По данным контрразведки, военные средства поражения планировали незаконно вывезти в страны Африки, где продолжаются военные конфликты.

"По заключению экспертов противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашего государства", - отметили в СБУ.