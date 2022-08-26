СБУ нейтрализовала банду, содействовавшую РФ в период временной оккупации Бучанского района 26 августа, 12:57 Злоумышленникам грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В Киевской области нейтрализовали организованную преступную группу, которая перешла на сторону российских войск в период временной оккупации Бучанского района.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Там рассказали, что в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники выступали в роли проводников и давали «рекомендации» по поводу обустройства огневых позиций для российской артиллерии, в том числе среди жилых домов.

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Кроме того, они помогали оккупантам в обустройстве блокпостов, пулеметных точек и мест расположения военной техники, участвовали в патрулировании территории одного из местных жилкомплексов, а также давали наводки на местных жителей.

«Именно по таким наводками захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы », — отметили в СБУ.

В состав банды входили жители региона, которые рассчитывали в случае его захвата получить «должности» в оккупационной администрации.

После освобождения Киевской области от войск РФ коллаборанты пытались скрываться от правосудия, однако были в итоге разоблачены и задержаны.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение.

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