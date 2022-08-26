СБУ нейтрализовала банду, содействовавшую РФ в период временной оккупации Бучанского района

26 августа, 12:57
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Злоумышленникам грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В Киевской области нейтрализовали организованную преступную группу, которая перешла на сторону российских войск в период временной оккупации Бучанского района.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники выступали в роли проводников и давали «рекомендации» по поводу обустройства огневых позиций для российской артиллерии, в том числе среди жилых домов.

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Кроме того, они помогали оккупантам в обустройстве блокпостов, пулеметных точек и мест расположения военной техники, участвовали в патрулировании территории одного из местных жилкомплексов, а также давали наводки на местных жителей.

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«Именно по таким наводками захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы», — отметили в СБУ.

В состав банды входили жители региона, которые рассчитывали в случае его захвата получить «должности» в оккупационной администрации.

После освобождения Киевской области от войск РФ коллаборанты пытались скрываться от правосудия, однако были в итоге разоблачены и задержаны.

https://www.youtube.com/embed/TJw1PpdBtvk

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1563091017309786114
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Буча Киевская область Коллаборант Война России против Украины

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