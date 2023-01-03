В Киевской области вводят новые графики стабилизационных отключений электроэнергии: в ДТЕК назвали причину
Новые графики в Киевской области ввели для равномерности и поочередности отключений света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)
Со вторника, 3 января, в Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК в Telegram, такое решение было принято для равномерности и поочередности отключений света.
Потребителей поделили на четыре группы, вместо двух, как было раньше.
Новые графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет на графике — в это время планируется включение света.
- Серый цвет на графике — в эти часы света не будет.
- Светло-серый цвет на графике — возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
В Киевской области после массированных ракетных атак РФ по объектам критической инфраструктуры жители некоторых районов могли оставаться без света по несколько суток.
На данный момент ситуация стабилизовалась. В Киевской области действуют отключения света по графикам.