В Киевской области вводят новые графики стабилизационных отключений электроэнергии: в ДТЕК назвали причину 3 января, 15:10 Новые графики в Киевской области ввели для равномерности и поочередности отключений света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Со вторника, 3 января, в Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК в Telegram, такое решение было принято для равномерности и поочередности отключений света.

Потребителей поделили на четыре группы, вместо двух, как было раньше.

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Новые графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике — в это время планируется включение света.

Серый цвет на графике — в эти часы света не будет.

Светло-серый цвет на графике — возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В Киевской области после массированных ракетных атак РФ по объектам критической инфраструктуры жители некоторых районов могли оставаться без света по несколько суток.

На данный момент ситуация стабилизовалась. В Киевской области действуют отключения света по графикам.