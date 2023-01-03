В Киевской области вводят новые графики стабилизационных отключений электроэнергии: в ДТЕК назвали причину

3 января, 15:10
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Новые графики в Киевской области ввели для равномерности и поочередности отключений света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Новые графики в Киевской области ввели для равномерности и поочередности отключений света (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Со вторника, 3 января, в Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК в Telegram, такое решение было принято для равномерности и поочередности отключений света.

Потребителей поделили на четыре группы, вместо двух, как было раньше.

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Новые графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике — в это время планируется включение света.
  • Серый цвет на графике — в эти часы света не будет.
  • Светло-серый цвет на графике — возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В Киевской области после массированных ракетных атак РФ по объектам критической инфраструктуры жители некоторых районов могли оставаться без света по несколько суток.

https://www.youtube.com/watch?v=qjjNPMLz7bU&feature=emb_title

На данный момент ситуация стабилизовалась. В Киевской области действуют отключения света по графикам.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   ДТЭК Киевская область Отключения света

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