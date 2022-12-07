В Киевской области ночью более трех часов была тревога, жители слышали звуки Шахедов: в ОВА сообщили подробности

7 декабря, 11:05
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Жители Киевской области ночью слышали звуки иранских дронов Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Жители Киевской области ночью слышали звуки иранских дронов Shahed (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на среду, 7 декабря, в Киевской области воздушная тревога длилась три часа, а жители слышали звуки иранских дронов Shahed.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

При этом по его словам, на территории региона прилетов не зафиксировали.

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Кулеба добавил, что энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного обстрела 5 декабря.

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По решению Укрэнерго введены экстренные отключения, отметил он.

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В ночь на среду, 7 ноября РФ впервые за три недели применила иранские дроны Shahed для ударов по Украине.

Поздно вечером 6 декабря оккупационные войска РФ атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Один иранский беспилотник сбили на севере Житомирской областью.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники сбили 14 иранских дронов Shahed-136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Иранские беспилотники Shahed-136

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