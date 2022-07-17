В Киевской области на сегодняшний день найдено 1346 тел убитых оккупантами украинцев 17 июля, 19:35 В Киевской области все еще не нашли тела всех, кто погиб во время оккупации (Фото:Андрій Нєбитов via Facebook)

По состоянию на 17 июля в Киевской области найдено 1346 тел местных жителей, погибших от рук оккупантов, еще 300 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

«На сегодня 1346 тел убитых людей, убитых гражданских лиц — подчеркиваю… Большинство из них убито из огнестрельного оружия», — заявил он, отметив, что это не окончательная цифра.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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