Расстреляли и переехали танком: в Киевской области обнаружили тела двух мужчин, жестоко убитых оккупантами
В Киевской области нашли тела мужчин, жестоко убитых оккупантами (Фото:Полиция Киевской области)
В селе Рудня-Тальская Киевской области правоохранители эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет, которых жестоко убили российские оккупанты.
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Как сообщает пресс-служба областной полиции, 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне.
После это российские агрессоры переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой.
Полицейские Иванкова с участием прокурора и судмедэксперта провели осмотр трупов. В настоящее время тела молодых людей забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.
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