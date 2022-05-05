Расстреляли и переехали танком: в Киевской области обнаружили тела двух мужчин, жестоко убитых оккупантами

5 мая, 11:00
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В Киевской области нашли тела мужчин, жестоко убитых оккупантами (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области нашли тела мужчин, жестоко убитых оккупантами (Фото:Полиция Киевской области)

В селе Рудня-Тальская Киевской области правоохранители эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет, которых жестоко убили российские оккупанты.

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Как сообщает пресс-служба областной полиции, 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне.

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После это российские агрессоры переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой.

Полицейские Иванкова с участием прокурора и судмедэксперта провели осмотр трупов. В настоящее время тела молодых людей забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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